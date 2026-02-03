Рязань
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
537
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 959
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 144
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 634
В ГАИ прокомментировали ДТП на Северной окружной дороге
В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП на Северной окружной дороге. Информация появилась в телеграм-канале ведомства. «В данных ДТП пострадавших не зарегистрировано», — говориться в сообщении. Отмечается также, что проводится проверка, а обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП на Северной окружной дороге. Информация появилась в телеграм-канале ведомства.

«В данных ДТП пострадавших не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что проводится проверка, а обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о массовом ДТП в Рязани.

Напомним, что на Северной окружной с самого утра серьезные заторы.