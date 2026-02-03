В ГАИ прокомментировали ДТП на Северной окружной дороге
В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП на Северной окружной дороге. Информация появилась в телеграм-канале ведомства. «В данных ДТП пострадавших не зарегистрировано», — говориться в сообщении. Отмечается также, что проводится проверка, а обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось о массовом ДТП в Рязани.
Напомним, что на Северной окружной с самого утра серьезные заторы.