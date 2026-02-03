В 2025 году в России лизинг автомобилей упал почти на 33%. Об этом 3 февраля
По данным газеты, в 2025 году продажи новых и подержанных автомобилей в лизинг сократились на 32,9%, до 301,2 тыс. машин.
Отмечается, что динамика на рынке объясняется снижением платежеспособности бизнеса из-за жесткой денежно-кредитной политики и ростом цен на технику.
Так, лизинг в сегменте новых автомобилей просел на 42,2%, до 216,9 тыс. штук. Максимальная отрицательная динамика зафиксирована по прицепам (-68,3%) и грузовикам (-66,3%). Далее идут легкий коммерческий транспорт (-29,2%), легковые машины (-33,6%), автобусы (-15,2%).
При этом по машинам с пробегом зафиксировали рост лизинговых продаж — на 14,6%, до 84,3 тыс. штук. По словам экспертов, это несколько компенсировало спад рынка в целом. Наибольший прирост показали легковые автомобили (+18,8%), легкие коммерческие (+14,9%) и автобусы (+14,2%).
Со ссылкой на прогноз лизинговых компаний отмечается, что 2026 год, вероятно, будет умеренно позитивным и рынок прибавит до 15%.