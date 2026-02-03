У жестоких хозяев начнут забирать животных
Кабмин одобрил законопроект, который легализует конфискацию питомцев у владельцев-садистов. Животных будут отправлять в приюты. Отмечается, что сейчас у россиян могут изъять только диких животных, которых держат в неволе.
