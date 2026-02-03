Тело похищенного в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика нашли в водоеме

Тело похищенного в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика нашли в водоеме. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

9-летний мальчик с компанией ребят подрабатывал и мыл машины у торгового центра. После разговора с одним из водителей школьник сел в авто и исчез. Полиция и волонтеры искали его несколько дней.

2 февраля правоохранители задержали 38-летнего мужчину. Отмечается, что он родился в ЛНР, был женат и имеет детей. Ранее судим за кражи. В Петербург переехал работать.

В итоге злоумышленник признался в преступлении. Он рассказал, что убил ребенка, а затем избавился от тела в одном из местных водоемов. Связанный труп достали из ручья.

Как уточнили в посте, мужчина испугался «шантажа» со стороны школьника, который, якобы, угрожал раскрыть его личность правоохранителям после похищения. По одной из версий, известных каналу, задержанный был знаком с мальчиком ранее, неоднократно пользовался услугами мытья автомобиля и показывал мальчику непристойные материалы.

Уточняется, что в ноутбуке задержанного нашли детскую порнографию.

Фото: РЕН ТВ, SHOT.