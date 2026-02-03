Сын Дмитрия Медведева и дочь Сергея Шойгу заняли ключевые посты в госструктурах

Сын Дмитрия Медведева и дочь Сергея Шойгу заняли ключевые посты в государственных структурах. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».
Ксения Шойгу назначена главой фонда «Долина Менделеева», создающего кластер переработки редких металлов в Сибири. Об этом говорится в распоряжении правительства от 2 февраля. В рамках своей новой роли Ксения будет заниматься привлечением инвестиций и обеспечением государственной поддержки для успешной реализации проекта.
Тем временем, Илья Медведев, сын зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, назначен секретарем совета по инновационному и технологическому развитию в «Единой России». Как сообщили в пресс-службе партии, этот совет станет постоянным экспертно-координационным органом, который будет формировать и реализовывать инновационно-технологическую повестку партии. Илья Медведев будет координировать работу совета и отвечать за его содержательную повестку.
Фото: Плохие новости.