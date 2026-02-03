Студентов музыкального колледжа в Рязани перевели на дистанционку

Об этом сообщили в региональном минкультуры в ответ на жалобы родителей и учащихся. В комментариях под постами губернатора Павла Малкова опубликовали обращения, в которых студенты жаловались, что колледж «превратился в ледяную ловушку». По словам комментаторов, в аудиториях температура опускалась до +13°C при норме в +20°C. «Из-за морозов и низкой температуры в помещениях колледжа администрация с 2 февраля перевела студентов на дистанционное обучение. Для нас важно сохранить здоровье обучающихся, ситуация находится под контролем администрации», — написали в министерстве. Сроки возвращения к очному формату обучения не уточнили.

Фото: «Яндекс. Карты».