Статистика ВТБ: каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее

Среди тех, кто оформил рыночную ипотеку в 2025 году, каждый второй регулярно вносил частично-досрочные платежи, а каждый пятый закрыл кредит. Для сравнения, в 2024 году полностью погашен был лишь один из десяти оформленных договоров. Такую статистику предоставили в пресс-службе ВТБ.

Несмотря на то, что в прошлом году основной объём выдач пришёлся на программы господдержки, а спрос на рыночную ипотеку снизился, она по-прежнему находила своего покупателя.

Многие заёмщики, оформляя кредит в 2025 году, изначально рассчитывали на его быстрое погашение. Более 54% заемщиков с рыночной ипотекой гасили её в среднем в пять раз быстрее графика. Хотя доля заёмщиков, совершающих регулярные частично-досрочные платежи, снизилась год к году, средняя сумма и частота их дополнительных платежей выросли.

При этом на статистику полного досрочного закрытия, помимо стратегии заёмщиков скорее освободиться от долга, также повлияло рефинансирование. Интерес к этому инструменту снижения финансовой нагрузки стал постепенно увеличиваться со второй половины прошлого года.

Заемщики, воспользовавшиеся программами господдержки, действовали диаметрально противоположно. Доля заёмщиков, вносивших дополнительные платежи, сократилась с 46% примерно до 29%, а показатель полного досрочного погашения ещё больше приблизился к нулю.

«В новых условиях для заёмщиков с рыночной ставкой досрочное погашение выступает тактическим ответом на её высокую стоимость. Льготные программы снимают необходимость в спешке, позволяя клиентам направлять свободные деньги на вклады или другие инструменты инвестиций», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

В этом году аналитики банка ожидают повышения доступности рыночной ипотеки. Если ключевая ставка продолжит снижаться, спрос на неё активизируется, что приведёт к паритету между государственными и рыночными программами в структуре ипотечных продаж.