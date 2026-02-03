Рязанцы пожаловались на холод в квартирах
Жительница Рязани сообщила о сильном холоде в квартирах дома № 22 на улице Новикова-Прибоя. Информацию о ситуации местная жительница передала в редакцию RZN.info.
По ее словам, температура в помещении опустилась до 13 градусов.
Обращения в управляющую компанию ЖЭУ-10, как утверждает заявительница, результата не дали. Она отметила, что проблема сохраняется с начала зимы, при этом в доме живут дети и пожилые люди.