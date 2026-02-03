Россиянам рассказали, как не сорвать спину при уборке снега

Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер Юрий Брабечан. По его словам, при уборке снега важно сохранять спину прямой и работать ногами, тогда нагрузка на поясницу будет минимальной. В ином случае можно заработать спазм мышц или даже протрузию. Также Брабечан советует держать лопату ближе к телу — чем инструмент дальше от вас, тем больше нагрузка на поясницу. «Когда скидываете снег с лопаты, нужно разворачивать корпус целиком, включая стопы. Вращение только талии под нагрузкой часто становится причиной травм», — отметил специалист.

