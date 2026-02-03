Россиян призвали не вестись на «выигрыши в лотереях»

Россиян предупредили о распространении мошеннических сообщений, в которых злоумышленники оповещают о якобы выигрышах в лотереях и компенсациях от банков и мобильных операторов. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Мошенники могут отправлять СМС, электронные письма или сообщения в мессенджерах с поздравлениями и предложениями получить денежные призы, автомобили или подарки. Такие сообщения часто выглядят официально, содержат логотипы известных компаний и требуют от получателя заполнить анкету с личными данными, оплатить «налог» или «комиссию», либо перейти по фишинговым ссылкам. Правоохранители подчеркивают, что среди признаков мошенничества — отсутствие участия получателя в розыгрышах и срочные требования предоставить конфиденциальные данные.