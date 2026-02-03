Россия заняла шестое место в мировом рейтинге по уровню IQ
Россия заняла шестую позицию в глобальном рейтинге стран по уровню интеллекта по итогам 2025 года. Данные опубликовал портал International IQ. В исследовании учли результаты тестирования более 29 тысяч россиян. Средний показатель составил 103,78 балла IQ.
Лидером рейтинга стала Южная Корея с результатом 106,97 балла. В первую десятку также вошли Китай, Япония, Иран, Австралия, Сингапур, Монголия, Новая Зеландия и Вьетнам.
Авторы исследования использовали данные тестов, которые участники проходили с 1 января по 31 декабря 2025 года. Модераторы проверили результаты на дублирование попыток. Страны, где тест прошли менее 100 человек, в список не включили.