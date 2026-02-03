Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
537
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 959
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 144
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 634
Российский бизнес начал закладывать фундамент для будущего роста

Российский бизнес видит инвестиционные возможности в российской экономике, и 2026 год планирует использовать для укрепления финансовых показателей, накопления ресурсов и тщательной проработки следующих шагов. Об этом рассказали 114 руководителей крупнейших российских компаний из 12 отраслей экономики — они приняли участие в совместном исследовании финансовой устойчивости и корпоративных практик крупного российского бизнеса, организованном банком ВТБ и Школой финансов НИУ ВШЭ.

Консервативные стратегии — это не пессимизм, а рациональная логика ответственного управления в текущих условиях. Так, представители розничной торговли и транспорта отмечают снижение внутреннего спроса. Ожидание по средневзвешенному прогнозу роста выручки на 2026 год составляет 3%. При этом каждый четвертый участник исследования оптимистичен в отношении своего бизнеса и ожидает опережающего роста продаж в денежном выражении. В основном это представители электроэнергетики и нефтегазового сектора.

Опрос также показал, что 75% компаний в 2026 году планируют заимствования в рублях — валютные риски воспринимаются как более опасные. Валютное кредитование рассматривают экспортеры с валютной выручкой: нефтегазовая отрасль (78%), металлургия (36%), химия (44%).

Ключевой тренд: крупный бизнес видит привлекательные инвестиционные возможности в национальной экономике. К инвестициям готовы 18% компаний, участвовавшие в опросе, преимущественно из сырьевых отраслей (металлургия — 30%, нефтегазовый сектор — 50%). При этом большинство респондентов планируют использовать 2026 год для укрепления финансового положения, накопления ресурсов и тщательной проработки следующих шагов, что является признаком долгосрочной стратегии. Более половины респондентов придерживаются консервативной стратегии сохранения капитала, остальные готовы на выплату умеренных дивидендов в рамках действующих дивидендных политик.

«Осторожные прогнозы — признак ответственного управления. Российский бизнес демонстрирует зрелость и высокую способность к адаптации и планированию работы в условиях санкционных ограничений и макроэкономической неопределённости. Компании закладывают прочный фундамент для будущего роста, реструктуризируя цепочки поставок и придерживаясь консервативных финансовых стратегий. Вместе с тем, эффективность этих шагов в среднесрочной перспективе зависит от нормализации денежно-кредитных условий, снижения геополитической напряжённости и формирования благоприятных инвестиционных условий», — отметил Виталий Сергейчук, член правления ВТБ.

«Результаты исследования показывают, что российский бизнес вновь продемонстрировал свое уникальное качество — антихрупкость в условиях внешних ограничений и геополитического „шторма“. Компании за короткие сроки накопили опыт управления, а также выстроили новые цепочки поставок. Эта практика адаптации и консолидации ресурсов станет фундаментом для следующей волны экономического развития. Принципиально важно, что бизнес продолжает видеть в российской экономике значительные инвестиционные возможности», — подчеркнул Ярослав Кузьминов, научный руководитель НИУ ВШЭ.