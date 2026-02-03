Пьяный рецидивист угрожал знакомому ножом в Рязанской области

В поселке Тума Клепиковского района полицейские задержали 39-летнего мужчину, который угрожал ножом своему знакомому. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

В полицию обратился 37-летний местный житель, который рассказал, что в гостях у своей приятельницы пьяный мужчина стал угрожать ему расправой.

На место происшествия сразу выехали полицейские, которые быстро усмирили агрессивного мужчину, изъяли у него нож и доставили в отдел полиции. Установлено, что он уже не раз был осужден за угрозу убийством и другие преступления, а в конце прошлого года вышел из тюрьмы.

По предварительной информации, инцидент произошел во время застолья. Пьяный мужчина вспомнил о старых обидах и решил «исполнить приговор», угрожая ножом. Испугавшись, его жертва выбежал на улицу и вызвал полицию.

Теперь злоумышленнику грозит уголовное дело с возможным сроком до двух лет.