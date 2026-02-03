Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
-18°
Срд, 04
-15°
Чтв, 05
-14°
ЦБ USD 77.02 1.29 03/02
ЦБ EUR 91.25 0.78 03/02
Нал. USD 77.50 / 77.00 03/02 11:55
Нал. EUR 91.26 / 92.00 03/02 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
537
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 959
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 144
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 634
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Пьяный рецидивист угрожал знакомому ножом в Рязанской области
В поселке Тума Клепиковского района в полицию обратился 37-летний местный житель, который рассказал, что в гостях у своей приятельницы пьяный мужчина стал угрожать ему расправой. Приехавшие полицейские быстро усмирили агрессивного мужчину, изъяли у него нож и доставили в отдел полиции. Установлено, что он уже не раз был осужден за угрозу убийством и другие преступления, а в конце прошлого года вышел из тюрьмы. По предварительной информации, инцидент произошел во время застолья. Пьяный мужчина вспомнил о старых обидах и решил «исполнить приговор», угрожая ножом. Испугавшись, его жертва выбежал на улицу и вызвал полицию. Теперь злоумышленнику грозит уголовное дело с возможным сроком до двух лет.

В поселке Тума Клепиковского района полицейские задержали 39-летнего мужчину, который угрожал ножом своему знакомому. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

В полицию обратился 37-летний местный житель, который рассказал, что в гостях у своей приятельницы пьяный мужчина стал угрожать ему расправой.

На место происшествия сразу выехали полицейские, которые быстро усмирили агрессивного мужчину, изъяли у него нож и доставили в отдел полиции. Установлено, что он уже не раз был осужден за угрозу убийством и другие преступления, а в конце прошлого года вышел из тюрьмы.

По предварительной информации, инцидент произошел во время застолья. Пьяный мужчина вспомнил о старых обидах и решил «исполнить приговор», угрожая ножом. Испугавшись, его жертва выбежал на улицу и вызвал полицию.

Теперь злоумышленнику грозит уголовное дело с возможным сроком до двух лет.