Потребление алкоголя в Рязанской области снизилось

По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в четвертом квартале 2025 года в Рязанской области было реализовано 229 513,4 декалитра спиртных напитков. Этот показатель оказался ниже аналогичного периода 2024 года и уступил результатам 2023 года. Доля региона в общероссийском объеме продаж крепкого алкоголя также сократилась: с 0,7087% в четвертом квартале 2024 года до 0,6971% в 2025-м. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 0,6985%.

При этом, согласно официальной статистике Росстата, потребление алкоголя в пересчете на чистый этанол на душу населения в регионе последовательно снижалось в течение 2025 года. Если в январе показатель составлял 9,34 литра (с кратковременным ростом до 9,52 литра в феврале-марте), то к декабрю он упал до 8,12 литра.