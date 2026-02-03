Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
547
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 982
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 162
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 664
Половина победителей новогодней лотереи «Русского лото» не забрала выигрыш
Половина участников новогодней лотереи «Русское лото» оформили выигрыши от 1 миллиона рублей в первый месяц после розыгрыша. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании «Столото».

В январе 53 лотерейных миллионера и 2 мультимиллионера, или 54% крупных победителей «Новогоднего миллиарда — 2026», предоставили документы на получение призов. Это ниже показателей предыдущих лет: 64% в 2025 году, 73% в 2024 году, 67% в 2023 и 66% в 2022 годах.

В «Столото» объяснили задержки оформлением выбором способа получения денег, согласованием поездки в Москву или рабочим графиком. Невостребованные выигрыши через 3,5 года уйдут в федеральный бюджет.