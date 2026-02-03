Половина победителей новогодней лотереи «Русского лото» не забрала выигрыш

В январе 53 лотерейных миллионера и 2 мультимиллионера, или 54% крупных победителей «Новогоднего миллиарда — 2026», предоставили документы на получение призов. Это ниже показателей предыдущих лет: 64% в 2025 году, 73% в 2024 году, 67% в 2023 и 66% в 2022 годах.

Половина участников новогодней лотереи «Русское лото» оформили выигрыши от 1 миллиона рублей в первый месяц после розыгрыша. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании «Столото».

В «Столото» объяснили задержки оформлением выбором способа получения денег, согласованием поездки в Москву или рабочим графиком. Невостребованные выигрыши через 3,5 года уйдут в федеральный бюджет.