Павел Малков: рязанский регион — в числе первых, где появится передовая школа

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков принял участие в совещании под председательством Заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. Главной темой стало создание кампусов мирового уровня и передовых школ, которые строятся по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

По поручению Президента РФ до 2030 года такие школы должны появиться в каждом федеральном округе. Это современные образовательные площадки, где будут внедряться лучшие технологии и подходы к обучению. В них талантливые ребята смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях.

«Наш регион — в числе первых, где появится такая передовая школа. Строим ее по нацпроекту „Молодежь и дети“. Сейчас идут монолитные работы, возводятся наружные стены и кровля пищеблока, началась прокладка отопления и вентиляции. Планируем, что первые ученики придут в новую школу осенью 2027 года», — подчеркнул в своем комментарии по итогам совещания Павел Малков.