Онколог предупредил о риске печеночной недостаточности из-за парацетамола

Онколог Владимир Ивашков призвал не злоупотреблять парацетамолом и напомнил о рисках для печени. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Онколог Владимир Ивашков призвал не злоупотреблять парацетамолом и напомнил о рисках для печени. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам врача, парацетамол остается одной из основных причин острой печеночной недостаточности в развитых странах. Он сослался на исследования, по которым передозировка этого препарата вызвала почти половину случаев поражения печени в США и Великобритании.

Ивашков рекомендовал принимать не более четырех граммов парацетамола в сутки. Он также напомнил, что это вещество входит в состав более чем 600 комбинированных средств от простуды и гриппа, поэтому при приеме важно учитывать суммарную дозу.

Врач посоветовал не использовать препарат дольше пяти дней подряд и делать перерывы между приемами не менее четырех-шести часов.