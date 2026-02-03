Мошенники под видом учеников начали обманывать онлайн-репетиторов

Мошенники начали записываться на онлайн-занятия к репетиторам под видом учеников. Злоумышленники отправляют ссылки на занятия, а затем под различными предлогами, такими как проблемы с подключением, предлагают перейти на фишинговый сайт. На этих поддельных ресурсах жертвы часто просят авторизоваться через свои аккаунты, например, Google. Доверчивые пользователи вводят свои данные, не подозревая, что тем самым передают их мошенникам. Получив доступ к электронной почте, злоумышленники могут использовать эту информацию для доступа ко всем остальным ресурсам, связанным с указанным аккаунтом.

Эксперты призывают пользователей быть осторожными и проверять ссылки перед вводом личных данных, чтобы не стать жертвой мошеннических схем.