Минпросвещения: в феврале школьный звонок заменят на патриотические песни
«В феврале в рамках Всероссийского проекта „Мелодии вместо звонков“ стандартные звонки в школах заменят на музыкальные композиции, посвященные Дню защитника Отечества», — говорится в сообщении. Школьники услышат песни «Защитники России», «На побывку едет молодой моряк», «Экипаж — одна семья» и «Я голосую за жизнь». В январе в школах звучали композиции о русской зиме.
В российских школах в феврале на место стандартного звонка поставят песни ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой Минпросвещения РФ.
«В феврале в рамках Всероссийского проекта „Мелодии вместо звонков“ стандартные звонки в школах заменят на музыкальные композиции, посвященные Дню защитника Отечества», — говорится в сообщении.
Школьники услышат песни «Защитники России», «На побывку едет молодой моряк», «Экипаж — одна семья» и «Я голосую за жизнь». В январе в школах звучали композиции о русской зиме.