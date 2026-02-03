МЧС: на трассе М-5 в Рязанской области уже третьи сутки ограничено движение

Во вторник, 3 февраля, в Сасовском муниципальном округе на дороге М-5 «Урал» между селами Салтыково и Шафторка произошло ограничение движения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили на сайте МЧС по региону.
Сложная обстановка вызвана скоплением автомобилей, включая как большегрузные, так и легковые автомобили, в обоих направлениях.
Для ликвидации последствий затора на место происшествия направлены 24 человека и 8 единиц техники.
Напомним, 1 февраля на участке между селами Салтыково и Шафторка Сасовского района ограничили движение из-за неблагоприятных погодных условий. Говорилось, что собственника дороги могут привлечь к ответственности.
Также дорожники рассказали, что обстановка на данном участке осложнена высокой плотностью большегрузных транспортных средств, хаотично размещенных на автомобильной дороге, что препятствует проезду спецтехники и мешает обработке спусков и подъемов.
Ранее также сообщалось, что рязанцы более семи часов простояли в пробке под Шацком.
Фото: МЧС по Рязанской области.