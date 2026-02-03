«Интерфакс»: россиян обяжут раскрывать происхождение от $10 тысяч в рублях при их вывозе

С 1 сентября 2026 года вводится лимит на вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС — $10 тысяч на человека. Суммы свыше лимита можно вывезти только через международные аэропорты с уведомлением таможенных органов, указав источник средств и цель.

Граждане России, вывозящие крупные суммы рублей за границу, должны будут предоставить таможенным органам информацию об их происхождении. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на проект указа президента.

Отмечается, что для юрлиц и ИП лимит не установлен, но вывоз возможен через аэропорты после уведомления. При этом на банки ограничения не распространяются. Изменения направлены на борьбу с выводом капитала.