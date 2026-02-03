ГАИ: более 10 рязанцев перевозили детей непристёгнутыми
Отмечается, что вождение без ремня безопасности и перевозка непристёгнутых пассажиров грозит штрафом в 1 500 рублей, в то время как нарушение правил перевозки детей влечёт штраф в 5 000 рублей.
Более 10 рязанцев перевозили детей непристёгнутыми — на них составили протоколы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
