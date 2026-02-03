Директоров «Кинопоиска», «Иви» и сотрудницу «Билайна» оштрафовали по статье об ЛГБТ*-пропаганде в сериале «Галгос»
Топ-менеджеры онлайн-кинотеатров пояснили в суде, что удалили испанский сериал «Галгос» по требованию Роскомнадзора из-за пропаганды нетрадиционных отношений. Судья отметила сцены с поцелуями и свадьбой двух девушек.
Директоров «Кинопоиска», «Иви» и сотрудницу «Билайна» оштрафовали по статье об ЛГБТ*-пропаганде в сериале «Галгос». Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».
Директора «Кинопоиска», «Иви» и «Билайна» оштрафованы на 250, 200 и 200 тысяч рублей соответственно. Всего протоколы составлены на семерых сотрудников и компании.
*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
