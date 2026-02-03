Девятиклассник со страйкбольным автоматом напал на школу в Уфе
Девятиклассник со страйкбольным автоматом напал на школу в Уфе. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости».
Отмечается, что для атаки подросток намеренно выбрал день учебной тревоги — сегодня она проходит во всех школах региона.
Нападение ученик совершил во время 4 урока: он успел выстрелить в сторону учителя и трёх одноклассников. Также он взорвал петарду.
Нападавший задержан, на месте работают правоохранительные органы.
По данным канала, в школе работают всего два охранника — мужчина и пожилая женщина. Родители жаловались на качество работы мужчины: он постоянно засыпал на рабочем месте.
