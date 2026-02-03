Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
547
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 982
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 162
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 664
Банк ВТБ и «Мосинжпроект» первыми в России провели многоуровневые расчеты в цифровых рублях

Банк ВТБ и «Мосинжпроект» успешно провели расчеты за строительство объектов Московского метрополитена в цифровых рублях. В сделке участвовали сразу четыре подрядчика, которые получили платежи онлайн день в день.

«Банк ВТБ на протяжении многих лет поддерживает городские проекты и выступает полноценным бизнес-партнером для Правительства Москвы. Сделка стала важным шагом использования цифрового рубля при исполнении госзаказа. Мы видим преимущества технологии: прозрачные процессы облегчают контроль за целевым использованием денежных средств, автоматизация ускоряет доведение денег до конечного адресата. Сделка стала началом новой фазы в развитии финансовой экосистемы России — мы планируем активно масштабировать этот опыт в секторе B2B», — сообщил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Средин.

В дальнейшем уже запланировано расширение перечня закупаемых «Мосинжпроектом» в цифровых рублях товаров и услуг, включая аренду техники и другие расходы.

«Уникальность этой сделки заключается в том, что новый способ расчета использовали сразу четыре подрядчика. Средства перечислялись мгновенно по цепочке взаимодействия через счета цифрового рубля на платформе Банка России. В итоге все подрядчики и исполнители получили цифровые рубли на свои счета», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Банк ВТБ последовательно развивает технологические решения на базе цифрового рубля, ориентируясь на практические потребности крупных клиентов — удобство, скорость и надежность расчетов. Наряду с ранее реализованными банком успешными кейсами по применению цифрового рубля в сегментах B2B и B2C, проведенные с „Мосинжпроектом“ расчеты позволили выйти на следующий важный этап, впервые обеспечив платежи на четырех уровнях кооперации в строительстве. Мы готовы отвечать на запрос рынка по повышению прозрачности расчетов и формированию безопасной среды проведения операций, в том числе в рамках сложных проектов», — сказал руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Игорь Острейко.

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России. За годы работы специалисты компании внесли вклад в создание свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 дорожных сооружений. С участием «Мосинжпроекта» с 2011 года в столице введено свыше 180 километров линий и 84 станции метро, построено и реконструировано 14 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама

Фото: fa.ru.