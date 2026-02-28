Ясинский поручил включить в первоочередной список для ремонта улицу в Канищеве

Мэр Рязани Борис Ясинский провел личный прием граждан. После обращения жителей он поручил включить в первоочередной список для ремонта улицу в Канищеве. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. К мэру обратилась жительница микрорайона Канищево. Она указала на необходимость ремонта улицы Дачной. Ясинский поручил управлению дорожного хозяйства и транспорта включить дорогу в первоочередной список для отсыпки ям после наступления благоприятных погодных условий. Жителям улицы глава администрации предложил поучаствовать в программе местных инициатив.

Жителям улицы глава администрации предложил поучаствовать в программе местных инициатив. Управлению общественных отношений поручено помочь рязанцам с подготовкой документов и подачей заявления на конкурс.