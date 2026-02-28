В Рязанской области продавщица украла выручку из кассы и устроила застолье

В Рязанской области продавщица украла выручку из кассы и устроила застолье. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел в продуктовом магазине в Касимове. Оперативники уголовного розыска опросили менеджера и продавцов. Выяснилось, что после инцидента не могут выйти на связь с одной из работниц — 46-летней жительницей Клепиковского района.

Полицейские разыскали женщину и установили, что она причастна к хищению. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, она решила устроить застолье на выходных и забрала из кассы 53 тысячи рублей. «Праздник» длился пару дней.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.