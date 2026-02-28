В Рязани произошло серьезное ДТП

По словам очевидцев, авария случилась в субботу, 28 февраля, на пересечении улиц Зубковой и Новоселов. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись две легковушки. У одной из них разбита передняя часть, у другой — смята дверь, на дороге разбросаны обломки машин. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.