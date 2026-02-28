Под контроль ВС РФ взяты еще два населенных пункта в зоне спецоперации

Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Нескучное в Харьковской области. Бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль село Горькое в Запорожской области. По данным Минобороны, ВСУ на двух направлениях потеряли до 550 военных.

