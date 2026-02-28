По Московскому шоссе проехали двое детей на одном электросамокате

«Увидели такую картину: маленькие дети едут на электросамокате по проезжей части. Мало того, что машинам мешали проехать, так еще и шатались из стороны в сторону», — рассказали очевидцы. Они отметили, что дети двигались в сторону ТРЦ «Премьер».

