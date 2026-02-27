Женщина пострадала в ДТП с грузовиком на трассе М-5 под Рязанью

Женщина пострадала в ДТП с грузовиком на трассе М-5 под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла утром 26 февраля на 173-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рыбновском округе. 42-летняя жительница Рыбного за рулем автомобиля Hyundai Solaris столкнулась с грузовым автомобилем DAF под управлением 31-летнего жителя Московской области.

Женщина-водитель получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.