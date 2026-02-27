«Зелёный сад — наш дом» предлагает рязанцам ставку под 13,9% по ипотеке

«Зелёный сад — наш дом» предлагает рязанцам ставку под 13,9% по ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба строительной компании.

Отмечается, что ставка под 13,9% доступна абсолютно всем.

В квартирах девелопера высокие потолки, панорамные окна, мастер-спальни, умный голосовой помощник в холле, личные террасы, рязанцы могут приобрести собственный паркинг и кладовые. Дворы жилых комплексов «Зеленого сада» оснащены лавочками с USB-разъёмами и подогревом, фонтанами и бельчатником.

Отмечается, что квартиры в «Окской стрелке» — отличный выбор для тех, кто хочет жить в городе и на природе одновременно. Это единственный ЖК в Рязани на берегу Оки с набережной прямо под окнам. «Зелёный сад — наш дом» уже начал работы по её обустройству.

Набережная будет двухуровневой, с пешеходными и велодорожками, местами для занятия спортом, спокойного отдыха, кафе и ресторанами, выставочным центром. Также на берегу появится вечерняя RGB-подсветка.

«Наших архитекторов и дизайнеров вдохновлял горный парк „Рускеала“ в Карелии. Рязанская природа в нашем обрамлении будет выглядеть не менее интересно», — отметили в компании «Зеленый сад-наш дом».

