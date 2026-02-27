В рязанскую ОКБ поступил новый аппарат для стресс-эхо

Стресс-эхокардиография — это УЗИ сердца, которое проводят во время физической нагрузки на велотренажере. В этот момент врачи оценивают, как сердце перекачивает кровь и сокращается в условиях интенсивной работы. Отмечается, что этот метод точнее, чем обычная ЭКГ с нагрузкой, потому что нагляднее показывает нарушения кровоснабжения. Он лучше всего подходит для того, чтобы подтвердить или исключить диагнозы «ишемическая болезнь сердца», «стенокардия» и другие.

В рязанскую ОКБ поступил новый аппарат для стресс-эхо. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

