В Рязанской области пройдут рейды по поиску пьяных водителей

В пятницу, 27 февраля, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.