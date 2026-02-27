В Рязанской области повторно действовала беспилотная опасность

Угрозу атаки БПЛА на территории региона объявляли в 23.34 26 февраля. Рязанцев призывали не подходить к окнам, а также избегать открытых участков. В 4.04 опасность отменили. Напомним, 26 февраля с 20 до 23 часов дроны нейтрализовали над рязанским регионом. Конкретное количество сбитых БПЛА не уточняли.

