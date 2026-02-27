Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
451
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 011
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
575
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 203
В Рязанской области повторно действовала беспилотная опасность
Угрозу атаки БПЛА на территории региона объявляли в 23.34 26 февраля. Рязанцев призывали не подходить к окнам, а также избегать открытых участков. В 4.04 опасность отменили. Напомним, 26 февраля с 20 до 23 часов дроны нейтрализовали над рязанским регионом. Конкретное количество сбитых БПЛА не уточняли.

В Рязанской области повторно действовала беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.

Угрозу атаки БПЛА на территории региона объявляли в 23.34 26 февраля. Рязанцев призывали не подходить к окнам, а также избегать открытых участков.

В 4.04 27 февраля опасность отменили.

Напомним, 26 февраля с 20 до 23 часов дроны нейтрализовали над рязанским регионом. Конкретное количество сбитых БПЛА не уточняли.