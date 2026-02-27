В Рязанской области почти вдвое снизилось число фальшивых купюр

В 2025-м эксперты обнаружили 47 подделок против 90 годом ранее. Об этом 27 февраля сообщили в региональном отделении Банка России. 21 раз в прошлом году фальшивыми признали купюры номиналом 5000 рублей, еще столько же — тысячные. Четыре банкноты были поддельными двухтысячными, одна — сторублевой. Также за год обнаружено 10 фальшивых купюр номиналом 100 долларов США, одна — 50 долларов.

