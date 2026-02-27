Рязань
Житель Рязанской области повторно сел за руль пьяным и лишился прав
В Рязанском районном суде осудили жителя Рязанской области, К., 1985 года рождения. Мужчина повторно сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На судебном заседании К. полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел его личные характеристики и смягчающие обстоятельства, поэтому назначил ему 200 часов обязательных работ и лишил водительских прав сроком на два года. Также автомобиль К. конфисковали и позже передадут в собственность государства.

