В Рязани изменят схему движения двух троллейбусов

В пятницу, 27 февраля, с 11:00 до 16:00 на улице Грибоедова будут проводить ремонтные работы на теплосетях. Из-за этого троллейбусы № 3 и 10 в сторону микрорайона Дашково-Песочня будут следовать через площадь Театральную и улицу Есенина. Обратно транспорт будет следовать по обычному маршруту.

