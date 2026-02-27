В России предложили увеличить пенсии многодетным родителям

В Общественной палате. заявили, что в международной практике существуют примеры, когда мамам увеличивается пенсия на 10% при рождении трех детей, а на каждого последующего ребенка пенсионные выплаты могут увеличиваться на 5%. Отмечается, что увязывание этих инструментов пенсионного обеспечения с рождением детей может стать одним из драйверов демографической политики.

