«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
468
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 019
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
578
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 213
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В «красивую» дату в Рязани зарегистрировали более 20 браков
В «красивую» дату в Рязани зарегистрировали более 20 браков. Об этом сообщила начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

26. 02. 2026 года во Дворце торжеств поженились более 20 пар.

Елена Сорокина рассказала историю знакомства одной из них. Молодожены Дарья и Николай начали общение в интернете. После свидания в лесу они стали встречаться. Предложение молодой человек сделал под Новый год.

Отмечается, что эта пара запомнилась на регистрации брака «сумасшедшей» энергетикой.