В «красивую» дату в Рязани зарегистрировали более 20 браков

26. 02. 2026 года во Дворце торжеств поженились более 20 пар. Елена Сорокина рассказала историю знакомства одной из них. Молодожены Дарья и Николай начали общение в интернете. После свидания в лесу они стали встречаться. Предложение молодой человек сделал под Новый год. Отмечается, что эта пара запомнилась на регистрации брака «сумасшедшей» энергетикой.

В «красивую» дату в Рязани зарегистрировали более 20 браков. Об этом сообщила начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

26. 02. 2026 года во Дворце торжеств поженились более 20 пар.

Елена Сорокина рассказала историю знакомства одной из них. Молодожены Дарья и Николай начали общение в интернете. После свидания в лесу они стали встречаться. Предложение молодой человек сделал под Новый год.

Отмечается, что эта пара запомнилась на регистрации брака «сумасшедшей» энергетикой.