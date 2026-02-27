В Калининграде мужчина из-за ревности убил возобновленную на глазах ее подруги

В Калининграде мужчина из-за ревности убил свою возлюбленную на глазах ее подруги. Об этом пишет телеграм-канал «Плохие новости».

Трое друзей проводили время за алкоголем, когда 40-летняя Евгения начала ссориться со своим партнером. В порыве гнева он напал на нее и дважды ударил ножом в грудь.

Свидетельница происшествия, подруга Евгении, немедленно вызвала скорую помощь и полицию. Медики, прибывшие на место, пытались реанимировать женщину, но она скончалась.

44-летнего подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве.