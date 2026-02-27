В ГАИ Рязанской области призвали быть осторожными на дорогах из-за непогоды 27 февраля

«Уважаемые участники дорожного движения! В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — говорится в сообщении. Отмечается, что в области выпадет небольшой снег, на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью −11…−6°С, местами до -15°С, днем −4…+1°С.

