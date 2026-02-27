Священник из Рязанской области раскритиковал урны для праха с Bluetooth-колонкой

Настоятель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Рыбном, протоиерей Виталий Рыбаков, выразил резкое осуждение в адрес новой разработки, которая вызвала бурные обсуждения в интернете. Об этом пишет издание «Абзац».

Речь идет об урнах для праха с Bluetooth-колонками, анонсированных зарубежным музыкальным стриминговым сервисом и производителем напитков. Отец Виталий назвал эту идею дикостью и подчеркнул, что она противоречит традиционным представлениям о душе и вечности.

Священник отметил, что такие новшества свидетельствуют о глубоких духовных кризисах в обществе.

«Это полное непонимание сути вещей и отношения к душе», — сказал он.

Протоиерей подчеркнул, что попытки коммерциализировать духовную составляющую лишь усугубляют ситуацию, и выразил сожаление по поводу того, что люди готовы покупать подобные продукты.

Новинка предполагает создание «посмертного плейлиста», чтобы усопшие могли «слушать свои любимые мелодии вечно». Однако отец Виталий считает, что подобные идеи далеки от истинных ценностей христианства, иудаизма и ислама.