Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
-1°
Сбт, 28
Вск, 01
ЦБ USD 77.12 0.65 27/02
ЦБ EUR 91.03 0.71 27/02
Нал. USD 77.21 / 78.14 27/02 13:30
Нал. EUR 91.51 / 92.06 27/02 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
473
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 030
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
580
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 220
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Священник из Рязанской области раскритиковал урны для праха с Bluetooth-колонкой
Настоятель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Рыбном, протоиерей Виталий Рыбаков, резко осудил новую разработку — урны для праха с Bluetooth-колонками. Он назвал идею дикостью, подчеркнув, что она противоречит традиционным представлениям о душе и вечности. По словам священника, такие новшества отражают глубокие духовные кризисы в обществе и демонстрируют непонимание сути души. Протоиерей отметил, что коммерциализация духовной сферы усугубляет ситуацию, и сожалеет, что люди готовы покупать подобные продукты. Идея «посмертного плейлиста» для вечного прослушивания мелодий, по мнению отца Виталия, далека от истинных ценностей христианства, иудаизма и ислама.

Настоятель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Рыбном, протоиерей Виталий Рыбаков, выразил резкое осуждение в адрес новой разработки, которая вызвала бурные обсуждения в интернете. Об этом пишет издание «Абзац».

Речь идет об урнах для праха с Bluetooth-колонками, анонсированных зарубежным музыкальным стриминговым сервисом и производителем напитков. Отец Виталий назвал эту идею дикостью и подчеркнул, что она противоречит традиционным представлениям о душе и вечности.

Священник отметил, что такие новшества свидетельствуют о глубоких духовных кризисах в обществе.

«Это полное непонимание сути вещей и отношения к душе», — сказал он.

Протоиерей подчеркнул, что попытки коммерциализировать духовную составляющую лишь усугубляют ситуацию, и выразил сожаление по поводу того, что люди готовы покупать подобные продукты.

Новинка предполагает создание «посмертного плейлиста», чтобы усопшие могли «слушать свои любимые мелодии вечно». Однако отец Виталий считает, что подобные идеи далеки от истинных ценностей христианства, иудаизма и ислама.