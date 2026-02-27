Суд обязал 18-летнего рязанца выплатить 1,3 млн семье сбитого им велосипедиста

ДТП произошло 28 апреля 2024 года в селе Меньшие Можары Сараевского района. Тогда осужденному было 16 лет. Он сел за руль ВАЗ-2115 пьяным и сбил велосипедиста, после чего скрылся с места происшествия. 47-летний мужчина скончался от полученных травм. Сараевский райсуд признал водителя виновным в совершении преступления по статье 264 части 4 УК РФ. Рязанцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет пять месяцев в колонии-поселении. Также его лишили «прав» на два года.

Кроме того, суд взыскал с обвиняемого в пользу потерпевших 1 300 000 рублей.