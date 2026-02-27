Рязань
С 1 марта в России будут действовать новые меры по борьбе с аферистами
Одной из ключевых мер станет запуск государственной информационной системы «Антифрод». Она предназначена для противодействия киберпреступлениям и оперативного взаимодействия между государственными органами, операторами связи, банками и другими участниками.

ГИС «Антифрод» позволит обмениваться информацией о признаках противоправных действий и оперативно принимать меры для защиты пользователей.

Кроме того, кредитные организации, маркетплейсы, площадки объявлений и бюро кредитных историй смогут использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для входа клиентов в приложения и личные кабинеты, а также для получения кредитной истории. Отмечается, что использование биометрии будет добровольным.

Также предприниматели и компании, размещающие товары на маркетплейсах и площадках объявлений, смогут пройти добровольную верификацию через «Госуслуги». Проверенные продавцы будут отмечаться специальной маркировкой, что должно повысить доверие покупателей.

Изменятся и правила выдачи займов в микрофинансовых организациях. МФО больше не смогут выдавать потребительские займы по упрощенной идентификации. При дистанционном обслуживании и выдаче займов станет обязательной аутентификация клиента через Единую биометрическую систему. Для микрокредитных компаний это требование вступит в силу с 1 марта 2027 года.