С 1 марта в РФ запустят регистр пациентов с социально значимыми заболеваниями

С 1 марта в России заработает федеральный регистр пациентов с социально значимыми заболеваниями, включая сердечно-сосудистые, неврологические и психические расстройства. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Федеральный регистр пациентов с социально значимыми заболеваниями запускается с 1 марта», — сказал Говырин.

Он указал, что перечень будет включать заболевания сердечно-сосудистой системы, неврологические и психические расстройства, а также болезни легких, печени и другие категории.

«Система позволит точнее планировать потребности в лекарствах и обеспечивать преемственность лечения между регионами», — добавил парламентарий.