Рязанцы сообщили о прорыве трубы
Отмечается, что инцидент произошел рядом с домом № 54 корпус 2 на улице Новоселов. По словам очевидцев, подачу воды отключили. На месте работают аварийные службы. Официальная информация уточняется.
На месте работают аварийные службы, уточнили в посте. Официальная информация уточняется.
Видео: соцсети.