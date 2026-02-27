Рязанцы пожаловались на состояние городского общественного транспорта
«Пройдите по городу пешком и прокатитесь на общественном транспорте, не новом который вам показывают, а тот на котором обычный народ ездит», — написал очевидец на странице Павла Малкова во «ВКонтакте».
Рязанцы пожаловались на состояние общественного транспорта. Об этом сообщили на странице ВКонтакте «Про Город Рязань | Новости Рязани и области».
«Пройдите по городу пешком и прокатитесь на общественном транспорте, не новом который вам показывают, а тот на котором обычный народ ездит», — написал очевидец на странице Павла Малкова во «ВКонтакте».
Фото: «Про Город Рязань | Новости Рязани и области».