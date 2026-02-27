Рязанцы пожаловались на огромную лужу на одной из улиц города

По словам очевидцев, на улице Новоселов, 54 к.1, невозможно проехать на легковом авто — есть риск повредить бампер. На кроссовере тоже сложно преодолеть эту лужу. Отмечается, что глубина ямы превышает 20 см, как показывает рулетка на фото очевидцев.

Рязанцы пожаловались на огромную лужу на одной из улиц города. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанский слон».

