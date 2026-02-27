Рязанцы пожаловались на неочищенные дороги возле областного онкоцентра
На кадрах видно, что возле онкодиспансера не почищены пешеходные дороги и заезд на территорию центра. «Прошу немедленно заняться уборкой и вывозом снега возле рязанского областного онкологического диспансера», — отметил читатель.
